Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında ve nereli?
Başarılı bir balerinken sakatlanınca her şeye küsüp eve kapanan ve katıldığı bilgi yarışmasında hayatı değişen Aybüke Pusat güzelliği ve başarılı dizi oyunculuğu ile sosyal medyanın gündeminde. Peki, Aybüke Pusat kimdir? İşte Aybüke Pusat’ın oyunculuk kariyerinde adım adım yükselişinin hikayesi…
Güzelliği tescilli yetenekli oyuncu Aybüke Pusat sosyal medyada başrolünü oynadığı dizi ile gündeme geldi. Dizinin takipçileri Aybüke Pusat’ın hayatını merak ediyor. İşte Balerinlikten oyunculuğa Aybüke Pusat’ın merak edilen hayat hikayesi…
AYBÜKE PUSAT KİMDİR?
Dizi oyuncusu Aybüke Pusat, 20 Mayıs 1995’te, Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. 3 yaşından beri bale yapan Aybüke Pusat dans ve piyano dersleri aldı.
Balerin olarak başarılı bir geçmişi bulunan Aybüke Pusat sakatlanınca baleyi bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmiştir. "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katıldı.
Daha sonra Miss Turkey 2014’e katılıp üçüncü oldu. Güzellik yarışmasının ardından dizi oyunculuğu kariyeri başladı.
İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır. Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol almıştır. 2017 yılında Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde rol almıştır.
Aybüke Pusat son olarak Her Yerde Sen dizisinde Selin karakterini canlandırıyor.
TELEVİZYON DİZİLERİ
Şahin Tepesi
Söz
Familya
Beş Kardeş
O Hayat Benim
Medcezir
Her Yerde Sen
SİNEMA FİLMLERİ
Kapı