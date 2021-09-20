Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşlarıyla eğlenceye çıkan Nail Gönenli, Emirgan’daki “Gizli Kalsın” adlı mekanda eski Türkiye güzellerinden Aybüke Pusat ile karşılaşmış.

'HİÇ SEVGİLİSİ YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYORDU'

Söylenenlere göre gecenin ilerleyen saatlerinde ikili, samimi görüntüler vermeye başlamış. Tehlikeli yakınlaşmaya tanık olan kişiler, “Nail Gönenli hiç sevgilisi yokmuş gibi davranıyordu” diyor.

Mekandan ayrı ayrı çıkan Aybüke Pusat ve Nail Gönenli, sadece arkadaş mı, önceden tanışıyor muydu bilemem. Bildiğim tek şey var, Gönenli hâlâ Zeynep Selvili ile sevgili...



