Aybüke Pusat ve Boran Kuzum aşk mı yaşıyor?

Önceki akşam Nişantaşı'nda bir partiye katılan Aybüke Pusat ve Boran Kuzum aynı kareye girmemek için akla karayı seçti

13 Aralık 2018, Perşembe 08:01 Son Güncelleme:
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Aybüke Pusat ve Boran Kuzum aşk mı yaşıyor?

Şahin Tepesi’nde iki sevgiliyi oynayan Boran Kuzum ile Aybüke Pusat önceki akşam Nişantaşı’nda bir partiye katıldı. Flaşlar patlayınca ne yapacaklarını şaşıran ikili birbirlerinden uzaklaşmaya çalıştı.

YENİ BİR SET AŞKI MI?

Gece boyunca eğlenen Boran Kuzum ile Aybüke Pusat’ın sette başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü iddia edildi.

POSTA/Hakan Kırarslan

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