Aybüke Pusat ve Boran Kuzum aşk mı yaşıyor?

Aybüke Pusat ve Boran Kuzum aşk mı yaşıyor? Önceki akşam Nişantaşı'nda bir partiye katılan Aybüke Pusat ve Boran Kuzum aynı kareye girmemek için akla karayı seçti