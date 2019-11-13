Pastel Film, 3 yıl önce ünlü oyuncuya “O Hayat Benim” dizisindeki sözleşmesini haksız şekilde feshettiği gerekçesiyle 110 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Zam istedi alamayınca sözleşmeyi feshetti

Yapımcı şirketinin iddiasına göre Aybüke Pusat, dizinin yeni sezonunda rol almak için ücretine zam istedi. Talebi kabul görmeyince de sözleşmesini feshetti.

Tazminat davasının karar duruşması dün İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Aybüke Pusat’ın avukatı Nail Gönenli, sözleşmede eksiklikler olduğu iddiasıyla davanın reddini talep etti. Mahkeme, Aybüke Pusat’ı haklı bularak davanın reddine karar verdi.





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