Aybüke Yalçın unutulmadı

Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine giderken Kozluk'ta Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateşle ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit oldu. Şenay Aybüke Yalçın’ın ölümünün üzerinden 3 yıl geçti. Bugün onun ölüm yıldönümü...

İlk görev yeri olan ilçede henüz 7 aylık öğretmenken katledilen, adı okullarda, sınıflarda, cadde ve kütüphanelerde yaşatılan Şenay Aybüke Yalçın, seslendirdiği 'Mağusa Türküsü' ile de gönüllere taht kurmuştu.

Yalçın'ın ismi, öğrenim gördüğü Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'ndeki orkestra salonuna verildi. Şehit öğretmenin kemanı da ailesi tarafından adının verildiği orkestra salonuna bağışlandı.

Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

O anlar...

Şenay Aybüke Yalçın’ın bulunduğu aracı kullanan öğretmen arkadaşı İzzet Gündoğdu, olaydan sonra şunları anlatmıştı:

Karneleri dağıttık. Bir yerde oturacaktık. Eşim, ben, iki öğretmen daha vardı. Çatışmanın ortasında kaldık. Aybüke arabanın arkasında oturuyordu. Herkesi sakinleştirmek isterken vuruldu. Çok sakindi, ‘Sakin olun’ dedi. Silah sesleriyle güzergâhı değiştirmek istedim ama kurtaramadık direğe çarptık. Ambulans çağırdık ancak geç geleceğini düşünerek hastaneye götürdük. Aybüke Öğretmen’i kollarımın arasında kaybettik.

Aybüke Yalçın’ın okulun en genç öğretmeni olduğunu belirten Gündoğdu, “Çok güler yüzlüydü. Herkes severdi. Okulda müzik odası yoktu. Öğrenciler müzik aletlerinin ismini bile bilmiyordu. Okul ve bakanlık desteğiyle müzik odası oluşturmuştu. Enstrümanları getirmişti. İdealist bir öğretmendi” şeklinde konuştu.

Aybüke Yalçın'ın ölüm yıldönümünde Twitter kullanıcıları da öğretmeni unutmadı. İşte o anma tweetlerinden bazıları:



