Ayça Erturan kimdir? Ayça Erturan kaç yaşında ve eşi kim?

Ayça Erturan Çok Güzel Hareketler, Kadın, Evli ve Öfkeli gibi dizilerde rol alan Ayça Erturan internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Ayçe Erturan kimdir? İşte detaylar…

AYÇA ERTURAN KİMDİR?

Ayça Erturan, 1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Tiyatroya M.S.M. kursları ile başladı. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nde okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar’da oyunculuk eğitimi aldı. Çeşitli televizyon dizilerinde, reklam filmlerinde ve tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaya devam etmektedir.

Ayça Erturan, 31 Ağustos 2014 tarihinde Levent Kırca‘nın TRT‘de yazar ve yönetmenlik yapan Nur Diner ile evliliğinden olma oğlu olan Oğulcan Kırca ile evlendi.

2015 yılının Eylül ayında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan “Evli ve Öfkeli” adlı dizide Birce Akalay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ebru Cündübeyoğlu, Ayça Erturan ve Sarp Akkaya, Serkan Altunorak başrolde oynadı. 2018 yılında başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kadın dizisinin ekibine dahil oldu.