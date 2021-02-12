Magazin Ayça Özefe'nin yeni teklisi 11 milyon izlendi

Ayça Özefe'nin yeni teklisi 11 milyon izlendi

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Ayça Özefe'nin yeni teklisi 11 milyon izlendi

Oğuzhan Koç’un ‘Aşk Dediğin’ şarkısıyla tanınan Ayça Özefe, yeni teklisi “Yıkılmam Asla’ ile 11 milyon izlendi.

12 Şubat 2021, Cuma 21:13 Son Güncelleme:
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Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç’un ‘Aşk Dediğin’ isimli şarkısının klibinde Koç’a eşlik eden Ayça Özefe, yeni teklisi ‘Yıkılmam Asla’ ile YouTube’da büyük ilgi çekti. Özefe’nin şarkısı bugüne denk 11 milyon kişi tarafından görüntülendi. Gelen bu başarının ardından Ayça Özefe, sosyal medya sayfasından yeni projelerinin olduğunu açıkladı.

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