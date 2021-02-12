Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç’un ‘Aşk Dediğin’ isimli şarkısının klibinde Koç’a eşlik eden Ayça Özefe, yeni teklisi ‘Yıkılmam Asla’ ile YouTube’da büyük ilgi çekti. Özefe’nin şarkısı bugüne denk 11 milyon kişi tarafından görüntülendi. Gelen bu başarının ardından Ayça Özefe, sosyal medya sayfasından yeni projelerinin olduğunu açıkladı.