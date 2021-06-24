Cristiane Rozeira
Cristiane olarak bilinen Cristiane Rozeira de Souza Silva, Santos ve Brezilya kadın milli takımında oynayan Brezilyalı futbolcudur.
Takipçi sayısı: 1 milyon
Cristiane olarak bilinen Cristiane Rozeira de Souza Silva, Santos ve Brezilya kadın milli takımında oynayan Brezilyalı futbolcudur.
Takipçi sayısı: 1 milyon
Houston Dash takımında orta saha pozisyonunda oynayan Amerikalı kadın futbolcudur. Amerika Birleşik Devletleri kadın millî futbol takımı formasıyla 224 maçta 88 gol kaydetmiştir.
Takipçi sayısı: 1.1 milyon
Jordyn Pamela Huitema, Paris Saint-Germain ve Kanada milli takımında oynayan Kanadalı forvet.
Takipçi sayısı: 1.3 milyon
Lieke Elisabeth Petronella Martens RON, Barcelona ve Hollanda kadın milli takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Hollandalı bir futbolcu.
Takipçi sayısı: 1.3 milyon
ALG Spor takımında forvet pozisyonunda görev yapan Almanya'da yetişmiş Türk kadın futbolcu. Survivor 2020'de yarıştıktan sonra ünlendi.
Takipçi sayısı: 1.4 milyon
Deyna Cristina Castellanos Naujenis İspanya Primera División kulüp Atletico Madrid ve Venezüella kadın milli takımında oynayan forvet.
Takipçi sayısı: 1.5 milyon
Megan Anna Rapinoe, ABD milli takımının yanı sıra Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nin Olimpik Lyon Reign'ın kaptanıdır.
Takipçi sayısı: 2.2 milyon
Marta Vieira da Silva Dois Riachos, Amerikan Ligi WPS takımlarından Western New York Flash'ta forma giyiyor ve forvet olarak oynuyor. Aynı zamanda Brezilya milli takımının en önemli oyuncularından.
Takipçi sayısı: Takipçi sayısı: 2.4 milyon
İsviçreli millî forvet. Şu anda İngiltere ekiplerinden Everton'da oynuyor.
Takipçi sayısı: 3 milyon
Kadın futbolunun şüphesiz en yetenekli ismi. Birçok kez uluslararası ödüllere layık görülen Morgan, 31 yaşında ve Olimpik Lyon forması giyiyor.
Takipçi sayısı: 9.2 milyon