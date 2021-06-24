Futbol Aycan Yanaç dünyada ilk 10'da! Kadın futbolcular...
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Aycan Yanaç dünyada ilk 10'da! Kadın futbolcular...

Futbol

Gaziantep takımı ALG Spor'da forma giyen kadın futbolcu Aycan Yanaç, Survivor'a katıldıktan sonra ülke çapında ünlenmişti. Hem futboldaki yeteneği hem de güzelliğiyle dikkat çeken Yanaç, yarışma sonrası büyük bir takipçi kitlesi edinmişti. Aycan Yanaç, dünya çapında en çok takipçiye sahip 10 kadın futbolcu arasına girdi. İşte o liste:

24 Haziran 2021, Perşembe 10:29 Son Güncelleme:
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Cristiane Rozeira

Cristiane Rozeira

Cristiane olarak bilinen Cristiane Rozeira de Souza Silva, Santos ve Brezilya kadın milli takımında oynayan Brezilyalı futbolcudur.

Takipçi sayısı: 1 milyon

Carli Lloyd

Carli Lloyd

Houston Dash takımında orta saha pozisyonunda oynayan Amerikalı kadın futbolcudur. Amerika Birleşik Devletleri kadın millî futbol takımı formasıyla 224 maçta 88 gol kaydetmiştir.

Takipçi sayısı: 1.1 milyon

Jordyn Huitema

Jordyn Huitema

Jordyn Pamela Huitema, Paris Saint-Germain ve Kanada milli takımında oynayan Kanadalı forvet.

Takipçi sayısı: 1.3 milyon

Lieke Martens

Lieke Martens

Lieke Elisabeth Petronella Martens RON, Barcelona ve Hollanda kadın milli takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Hollandalı bir futbolcu.

Takipçi sayısı: 1.3 milyon

Aycan Yanaç

Aycan Yanaç

ALG Spor takımında forvet pozisyonunda görev yapan Almanya'da yetişmiş Türk kadın futbolcu. Survivor 2020'de yarıştıktan sonra ünlendi.

Takipçi sayısı: 1.4 milyon

Deyna Castellanos

Deyna Castellanos

Deyna Cristina Castellanos Naujenis İspanya Primera División kulüp Atletico Madrid ve Venezüella kadın milli takımında oynayan forvet.

Takipçi sayısı: 1.5 milyon

Megan Rapinoe

Megan Rapinoe

Megan Anna Rapinoe, ABD milli takımının yanı sıra Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nin Olimpik Lyon Reign'ın kaptanıdır.

Takipçi sayısı: 2.2 milyon

Marta

Marta

Marta Vieira da Silva Dois Riachos, Amerikan Ligi WPS takımlarından Western New York Flash'ta forma giyiyor ve forvet olarak oynuyor. Aynı zamanda Brezilya milli takımının en önemli oyuncularından.

Takipçi sayısı: Takipçi sayısı: 2.4 milyon

Alisha Lehmann

Alisha Lehmann

İsviçreli millî forvet. Şu anda İngiltere ekiplerinden Everton'da oynuyor.

Takipçi sayısı: 3 milyon

Alex Morgan

Alex Morgan

Kadın futbolunun şüphesiz en yetenekli ismi. Birçok kez uluslararası ödüllere layık görülen Morgan, 31 yaşında ve Olimpik Lyon forması giyiyor.

Takipçi sayısı: 9.2 milyon

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