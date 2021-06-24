Marta

Marta Vieira da Silva Dois Riachos, Amerikan Ligi WPS takımlarından Western New York Flash'ta forma giyiyor ve forvet olarak oynuyor. Aynı zamanda Brezilya milli takımının en önemli oyuncularından.

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