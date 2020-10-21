Survivor'a katıldıktan sonra ciddi sayıda hayran kitlesi olan Aycan Yanaç, sezon başında Gaziantep kadın futbol takımlarından ALGSpor'a transfer olmuştu. Aycan, dün akşam geçirdiği rahatsızlığı paylaştı.

Yaptığı açıklamada, "Dün akşam küçük bir rahatsızlık geçirdim ama şu an gayet iyiyim. Birkaç gün daha dinlendikten sonra sahalara geri döneceğim" diyen genç forvet birkaç formasından uzak kalacak.







