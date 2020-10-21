Aycan Yanaç geçirdiği rahatsızlık nedeniyle birkaç gün sahalardan uzak kalacak
Survivor Aycan Yanaç Gaziantep ALGspor'da forma giyiyor. 21 yaşındaki futbolcu dün geçirdiği rahatsızlıkla hayranlarını korkuttu. Aycan'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
21 Ekim 2020, Çarşamba 17:50 Son Güncelleme:
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Survivor'a katıldıktan sonra ciddi sayıda hayran kitlesi olan Aycan Yanaç, sezon başında Gaziantep kadın futbol takımlarından ALGSpor'a transfer olmuştu. Aycan, dün akşam geçirdiği rahatsızlığı paylaştı.
Yaptığı açıklamada, "Dün akşam küçük bir rahatsızlık geçirdim ama şu an gayet iyiyim. Birkaç gün daha dinlendikten sonra sahalara geri döneceğim" diyen genç forvet birkaç formasından uzak kalacak.
https://www.instagram.com/p/CGcpssXlelc/
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