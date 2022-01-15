Magazin Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?

Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?

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Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?

Aycan Yanaç, Survivor All Star 2022’ye ünlüler kadrosunda dahil oldu. 2020 yılında katıldığı ilk Survivor’da başarılı performansıyla adından söz ettiren Aycan Yanaç’ın kaç yaşında olduğu ve spor kariyeri yeniden merak edilmeye başlandı…

15 Ocak 2022, Cumartesi 14:28 Son Güncelleme:
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Aycan Yanaç, Survivor All Star 2022’nin iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki, ‘Kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum.’ diyen Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli? İşte güzel ve başarılı yarışmacı hakkında merak edilenler…

SURVİVOR AYCAN YANAÇ KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 tarihinde Almanya Nünberg'de dünyaya geldi. Futbol hayatına Nünberg’de başlayan Survivor Aycan ardından futbola Köln'de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Aycan Yanaç, ilk defa 4 Ağustos 2015 tarihinde Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında forma giydi.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında sahaya çıkan Aycan Yanaç, 7 Nisan 2018 tarihinde Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez davet edildi. A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaya devam ediyor.

Survivor 2020 sezonunda ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç, yarışmada uzun süre kalmayı başararak dikkatleri üzerine çekti. O sezon yarışmaya başlamadan önce "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum." ifadelerini kullanan Survivor Aycan başarılı performansıyla da büyük beğeni topladı…

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