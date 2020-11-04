Türkiye Ayda Gezgin'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ayda Gezgin'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye

Ayda Gezgin'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

İzmir depreminde 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in annesi Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi toprağa verildi.

04 Kasım 2020, Çarşamba 13:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarılan Ayda'dan sonra cesedine ulaşılan Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi, ailesi tarafından Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alındı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Gezgin'in cenazesi, Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye Gezgin'in eşi Uğur ve oğlu Atakan Gezgin'in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gezgin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Taziyeleri kabul eden Uğur Gezgin, cenaze boyunca elini tuttuğu oğluna namazın sonunda, "Oğlum annene hoşçakal de" ifadesini kullandı.

Atakan Gezgin de annesinin tabutuna dokunarak, "Hoşçakal" dedi.

İlgili Haberler
Depremin 91. saatinde kurtulan Ayda'nın ailesiyle ilgili şaşırtan gerçek



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Kolum nerden aldın sen bu zinciri?’
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
ABD’de fırtına öncesi sessizlik
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İzmir depreminde tepkilerin doğru adresi Şeyma Subaşı mı?
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 81 il için yeni corona virüs genelgesi, mesai saatlerine düzenleme geliyor