NASA, 2024’e kadar Ay’a bir kadın ve bir erkek göndereceğini taahhüt ederken 9 Aralık’ta Artemis adlı uzay görevine uygun gördüğü 18 astronotun adını açıklamıştı.

Söz konusu görevin bir kısmı, dünyanın biricik uydusunda sürdürülebilir bir koloni inşa etmeyi içeriyor. Kolonideki mühendislerin, kraterlerdeki buzdan su üretmek gibi Ay’daki kaynakları nasıl kullanacağını öğrenebilmesi planlanıyor.

Astronotların, Ay’ın daha önce keşfedilmemiş alanları incelemesi ve başka astronotların da Mars’a gidebilecekleri bir üs sağlaması hedefleniyor. Çünkü NASA, buraya 2030’lara kadar bir kadın ve erkek daha göndermek istiyor.

Cowley, bunun olup olmayacağının artık sorulmaması gerektiğini ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti: "Bu gerçekleşmeli. Çünkü eğer Ay, Mars veya bunların ötesinde herhangi bir yerin keşfi konusunda gerçekten ciddiysek, bu çok yakında ustalaşmamız gereken bir teknoloji."

Daily Mail'in haberine göre, Cowley, astronotların yaşayabileceği silindir şeklindeki yapıların, 10 yıl içinde inşa edilmeye başlayacağına inansa da söz konusu yapıların radyasyona maruz kalmaya karşı korunması gerekiyor.

ESA Danışmanı’nın buna bir çözümü var. Zira Cowley, ESA’nın koruyucu tuğlalar elde etmek için pudra şekeri kadar ince olan ve regolit adıyla da bilinen Ay toprağını kullanma planlarına öncülük ediyor.

Bilim insanları, bu tuğlalarla inşa edilen bir metre kalınlığındaki regolit duvar ve çatı sayesinde, yapıların Ay’daki radyasyon ve donma tehlikesine karşı korunacağına inanıyor.

Çalışmalara göre, regolit, robotlar tarafından toplanırken, daha sonra 3D yazıcılarla tuğlaya dönüştürülüp güneşte pişmeye bırakılıyor.

Tüm bu yapıların inşa edilmesi için uzunca bir zamana ihtiyaç duyuluyor ve dolayısıyla astronotların görevlerinin ilk birkaç yılında basınçlı ve seyyar habitatlarda yaşaması muhtemel görünüyor. Ancak daha kalıcı bir üs, Ay'ın sürekli güneş ışığı alan güney kutbunda bulunan Shackleton kraterinin yakınına kurulabilir. Buraya kurulacak güneş panelleri aracılığıyla güç elde edilebileceği de söyleniyor.

Bununla birlikte Shackleton kraterinde buz da bulunuyor. Bu buzun çıkarılmasıyla hidrojenle oksijen sağlanabilir ve bu sayede solunabilir hava ve yakıt elde edilebilir. "Ay Köyü" adı verilen yeni yerleşim yeri hakkında konuşan ESA Genel Müdürü Jan Wörner, "Niyetim, Ay'da kalıcı bir üs istasyonu kurmak. Bu, dünyadaki farklı devletlere açık bir istasyon anlamına geliyor" dedi.