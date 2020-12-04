Bilim & Teknoloji Ay'dan 1 dolara toprak örneği

Ay'dan 1 dolara toprak örneği

Bilim & Teknoloji

Ay'dan 1 dolara toprak örneği

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'dan toprak örneği alması için biriyle 1 dolar olmak üzere dört şirketle anlaştı.

04 Aralık 2020, Cuma 20:16 Son Güncelleme:
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BBC'nin haberine göre, NASA, toprak örneğini, 2024'e kadar bir kadın ile bir erkek astronotu Ay'a göndermeyi planlayan Artemis programı dahilinde kullanacak. NASA'nın ayrıca Dünya dışı kaynakları çıkarma, satış ve kullanmayla ilgili bir iş modeli oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

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1 dolara toprak örneği

Lunar Outpost'un ajans için Ay'dan 1 dolara toprak örneği alacağı, bu iş için sözleşme yapılan diğer üç şirketin, Masten Space Systems ile merkezi Tokyo'da bulunan ispace ve Avrupa'daki bağlı kuruluşu olduğu ifade edildi. Sözleşmelerin toplam değerinin 25 bin 1 dolar olduğu kaydedildi. NASA'dan yapılan açıklamada, "Şirketler örnekleri toplayacak, bize topladıklarına dair görsel kanıt ve diğer veriyi sağlayacak. Bu olduktan sonra, materyal NASA'ya yollanacak." ifadesi kullanıldı. Robotik teknolojisi şirketi Lunar Outpost, toprak örneğini Ay'ın Güney Kutbu'ndan toplamayı planlıyor. Lunar Outpost'un 2023 yılında planladığı Ay seferi için Blue Origin ve diğer uzay araştırma şirketleriyle görüşmeler yaptığı ifade edildi.

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