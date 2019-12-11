Aydan Şener: Kapıları çalıp üzerimizi değiştirirdik
Ünlü oyuncu Aydan Şener özel ve meslek hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
38 yıllık oyuncu Aydan Şener ‘Yaşam Akademisi Akbatı’nın konuğu oldu. Meslek ve özel hayatına dair şunları söyledi.
■ Bizim dönemimizde sete valizlerle giderdik. Kıyafetlerimizi kendimiz hazırlardık. Kostümcümüz ve karavanlar yoktu. Birilerinin kapısını çalıp “Üzerimizi değiştirmek için evinizi kullanabilir miyiz?” diye rica ediyorduk.
■ Rusya ve Özbekistan’da, ‘Çalıkuşu’ hâlâ yayınlanıyor. Rusya’da yoğun ilgiyle karşılaşıyorum.
■ Estetiğim yok, sadece nemlendirici kullanıyorum.
■ 1983-1991 arasında Ayhan Akbin ile evliydim. Kızımız Ecem 31 yaşında. Evliliği bir daha hiç düşünmedim. Özgürlüğüme çok düşkünüm.