Aydan Şener: Kapıları çalıp üzerimizi değiştirirdik

38 yıllık oyuncu Aydan Şener ‘Yaşam Akademisi Akbatı’nın konuğu oldu. Meslek ve özel hayatına dair şunları söyledi.

■ Bizim dönemimizde sete valizlerle giderdik. Kıyafetlerimizi kendimiz hazırlardık. Kostümcümüz ve karavanlar yoktu. Birilerinin kapısını çalıp “Üzerimizi değiştirmek için evinizi kullanabilir miyiz?” diye rica ediyorduk.

■ Rusya ve Özbekistan’da, ‘Çalıkuşu’ hâlâ yayınlanıyor. Rusya’da yoğun ilgiyle karşılaşıyorum.

■ Estetiğim yok, sadece nemlendirici kullanıyorum.

■ 1983-1991 arasında Ayhan Akbin ile evliydim. Kızımız Ecem 31 yaşında. Evliliği bir daha hiç düşünmedim. Özgürlüğüme çok düşkünüm.