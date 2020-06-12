Aydan Şener'den fotoşopsuz poz
57 yaşındaki Türkiye eski güzellerinden Aydan Şener, paylaştığı bikinili fotoğraflarında fotoşop olmadığını söyledi. Ünlü oyuncu estetikle ilgili de samimi açıklamalar yaptı.
12 Haziran 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Oyuncu Aydan Şener (57) “Her yıl mayolu bir poz paylaşıyorum, eğleniyorum. Ama fotoşop ve filtre yok. Çünkü fotoğrafla oynamak başkalarını kandırmak ve samimiyetsizlik” dedi. Şener estetik sorusunu da şöyle cevapladı: “Bir tek botoks gibi ufak tefek dokunuşlar var. Başka şey yok. İlk botoksumu da 40’ımda yaptırmıştım.”