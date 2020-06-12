Oyuncu Aydan Şener (57) “Her yıl mayolu bir poz paylaşıyorum, eğleniyorum. Ama fotoşop ve filtre yok. Çünkü fotoğrafla oynamak başkalarını kandırmak ve samimiyetsizlik” dedi. Şener estetik sorusunu da şöyle cevapladı: “Bir tek botoks gibi ufak tefek dokunuşlar var. Başka şey yok. İlk botoksumu da 40’ımda yaptırmıştım.”

Bu Video

İlgini

Çekebilir