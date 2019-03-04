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Aydan'a ne oldu? Misafirliğe gittiği ablasında korkunç son...

Adana'da yaşayan Aydan Toplar (32), ziyarete gittiği ablasının oturduğu sitedeki binanın 11'inci katında bulunan dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

04 Mart 2019, Pazartesi 09:41 Son Güncelleme:
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Aydan'a ne oldu? Misafirliğe gittiği ablasında korkunç son...

Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aydan Toplar, bir sitede oturan ablası Sultan Zorlu'nun evine misafir olarak geldi. Toplar, iddiaya 11'inci kattaki dairenin penceresinden bilinmeyen bir nedenle düştü.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Toplar, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Aydan Toplar kurtarılamadı. Toplar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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