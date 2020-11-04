İzmir depreminde, 91. saatte kurtarılan Ayda Gezgin'in annesi Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi bugün toprağa verildi. Fidan Keskin Gezgin'in, depremin yaşandığı gün Ayda ile birlikte parkta olduğu, maske almak için evde döndüğünde depreme yakalandığı ortaya çıktı.

Yurtiçi kargo çalışanı ve eski futbol hakemi Uğur Gezgin deprem sırasında iş yerinde 8 yaşındaki oğlu Atakan okuldaydı. Eczacıbaşı'nda çalışan ve o gün izinli olan Fiden Gezgin, kızı Ayda'yı alıp parka çıkmıştı. Parktayken eşini aradı, "Ayda'da maske almayı unutmuşum, eve dönüyoruz" dedi. Eve döndüklerinde de depreme yakalandılar.

Köfte ve ayran dağıtıldı

Ayda Gezgin, 91. saatte enkazdan çıkarıldığında "Ne istiyorsun" diye soran ekiplere "Köfte ve ayran" dedi. Bunu duyan hayırseverler Ayda adına Ege Üniversitesi Hastanesi'nde herkese köfte ayran dağıttı.

Bugün toprağa verildi

Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarılan Ayda'dan sonra cesedine ulaşılan Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi, ailesi tarafından Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alındı. Gezgin'in cenazesi, Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye Gezgin'in eşi Uğur ve oğlu Atakan Gezgin'in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gezgin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Taziyeleri kabul eden Uğur Gezgin, cenaze boyunca elini tuttuğu oğluna namazın sonunda, "Oğlum annene hoşçakal de" ifadesini kullandı. Atakan Gezgin de annesinin tabutuna dokunarak, "Hoşçakal" dedi.

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