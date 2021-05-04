Aydem ve Gediz 'En İyi İşverenler' listesine girdi

Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, tüm Türkiye’ye hizmet götüren görevli elektrik tedarik şirketi olarak 5 milyonun üzerinde müşteriye ve yaklaşık 20 milyon kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

Demirağ, “Pandemide hem ekibimizin hem de müşterilerimizin sağlığını ön planda tuttuk. Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışan odaklı faaliyetlerimiz ve yenilikçi uygulamalarımızla yüksek güven kültürümüzü güçlendirdik. Yeniliklerimizi sahiplenen değerli çalışanlarımızla birlikte özverili çalışmalarımızın sonucunda bugün Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’ne girmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarı hepimizin” dedi.

İlandır