Türkiye Aydem ve Gediz 'En İyi İşverenler' listesine girdi

Aydem ve Gediz 'En İyi İşverenler' listesine girdi

Türkiye

Aydem ve Gediz 'En İyi İşverenler' listesine girdi

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, 60’tan fazla ülkede işyeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü’nün yürüttüğü programa katıldığı ilk yılda, 'Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi'nde yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

04 Mayıs 2021, Salı 12:56 Son Güncelleme:
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Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, tüm Türkiye’ye hizmet götüren görevli elektrik tedarik şirketi olarak 5 milyonun üzerinde müşteriye ve yaklaşık 20 milyon kişiye hizmet verdiklerini  söyledi.

Demirağ, “Pandemide hem ekibimizin hem de müşterilerimizin sağlığını ön planda tuttuk. Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışan odaklı faaliyetlerimiz ve yenilikçi uygulamalarımızla yüksek güven kültürümüzü güçlendirdik. Yeniliklerimizi sahiplenen değerli çalışanlarımızla birlikte özverili çalışmalarımızın sonucunda bugün Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’ne girmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarı hepimizin” dedi.

İlandır

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