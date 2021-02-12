Aydemir Akbaş çarşaf girdi

Yönetmenliğini Engin Temizer’in üstlendiği filmde Akbaş, rol gereği çarşaf giydi. Cenker Tezel'in haberine göre; oyuncu, “Film bana ilaç gibi geldi. Evde oturmaktan canım sıkılmıştı. Mafyadan kaçan ve at yarışı oynayıp borç batağında olan bir adamı canlandırıyorum” dedi.

Aydemir Akbaş: Eskilerden bir ben kaldım. Öleceğim diye ödüm kopuyor

Yaklaşık 1 ay önce POSTA'ya konuşan Aydemir Akbaş, "Sinemada eskilerden bir ben kalmışım. Öleceğim diye ödüm kopuyor. Çünkü hayat çok güzel. Nefes almak çok güzel. Yaşamak büyük iş" demişti.

"Yazdıklarım 'Cıvık' olmadığı için yapımcıların ilgisini çekmedi" diyen Akbaş, İçinde saçma sapan silahlı adamlar, mafya olan senaryolar istiyorlar. Ben gerçek komedi istiyorum ama çekmiyorlar. Rahatsızım ben rahatsız!" demişti.



