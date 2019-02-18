Aydemir Akbaş: Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar kalıp dışına çıkamaz

Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Aydemir Akbaş ''Her gün 10 bin adım atıyorum'' dedi.

'KOLPAÇİNO' İTİRAFI

Oyuncu, "Kolpaçino'yu yaza çekeceğiz. Yine boşu boşuna film yaptı bensiz. ŞafaK'ın senaryoları iyi değil. Birinci hariç oynadıklarımı beğenmedim. Şafak kabiliyetlidir ama senaryo seçmesini bilmiyor. Bunun için de tiyatrocu olması lazım fakat her tiyatrocu da filmci olmaz” şeklinde konuştu.

"CEM, ŞAHAN KALIP DIŞINA ÇIKAMAZ! KORKARLAR"

Komedi filmleriyle gişede rekor kıran Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar'a, aynı karakterleri tekrar edip başka kalıpların dışına çıkamadıkları eleştirisinde bulunan sanatçı, "Biz çok oynadık bunları 30 yıl önce. Şahan bir kere o kalıba girdi, çıkamıyor. Diğer türleri yapmaya korkuyorlar. Cem de aynı kalıp, Şahan gibi. Bunlar tiyatrocu değil, bunlar tip değiştiremez. Korkarlar farklı oynamaya'' ifadelerini kullandı.

"STAR OYUNCU DRAM DA OYNAR KOMEDİ DE"

"Şimdiki oyuncular iyi para kazanıyorlar, sizden daha mı şanslılar?” sorusuna Aydemir Akbaş, "O ayrı biz de kazandık kendimize göre. Ben bir filmden beş daire alıyordum. 'Şu anki oyuncular daha şanslı' diyemem. Sinema bol şimdi, sansür yok fazla ama tiyatrocu olmayan kolay kolay çıkamaz. Gelsin Şahan ben ona normal senaryo vereyim, o asi çocuğu Ali Poyrazoğlu da Öztürk Serengil de ben de yaptık. Hakaret bağırma çağırma, itilmiş kakılmışlık. Ben o devirde dram oynadım. Star oyuncu dram da oynar komedi de oynar. Ben komediden çok dram oynadım'' yanıtını verdi. (Milliyet)