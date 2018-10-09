Aydilge klibinde Marilyn Monroe oldu

Küçük yaştan beri Marilyn Monroe'nun hayatına ve çektiği acılara empati beslediğini dile getiren Aydilge, klibinde de ünlü sanatçının havasına bürünerek, anısını yaşatmak istediğini dile getirdi.

MARILYN MONROE'NUN SÖZLERİNDEN ETKİLENDİ

“Köpekler beni hiç ısırmadı ama insanlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim” diyen Marilyn'in bu sözlerinden çok etkilendiğini dile getiren Aydilge, Marilyn'in özellikle erkekler tarafından çok kırıldığını, milyonlarca hayranı olsa da bir türlü kendini sevemediğini, çok fazla ilişki yaşasa da gerçek aşkı bulamadığını vurguladı.

'Yeni Başlayanlar için Aşk' şarkısında Marilyn Monroe'ya gönderme yapan Aydilge, "Hepimizin gerçek aşka ihtiyaç duyduğumuzu vurgulamak istedim" dedi.