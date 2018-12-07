Aydilge konserinde Ahmet Kural tepkisi!

Şarkılarında da özellikle kadınların ve genç kızların kendi ayakları üzerinde durmaları konusunu işleyerek duyarlı tutumunu yaptığı müziğe yansıtan Aydilge, konseri esnasında çocuk gelinlere de dikkat çekti.

"Dünyada her iki saniyede bir kız çocuğu zorla evlendiriliyor. Dünyada 700 milyonu aşkın çocuk gelin var. Bu konuda Türkiye, Avrupa’da birinci sırada yer alıyor" diyen şarkıcı, 5 Aralık'ın aynı zamanda Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının da yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Bu sözlerinin ardından "Kadına şiddete ve Ahmet Kural'lara hayır" diye bağıran hayranlarını sükunete davet eden Aydilge, şiddet konusunda ne kadar hassas olursak olalım, suçu ispatlanana kadar kimsenin suçlu ilan edilemeyeceğini dile getirdi.

'HEPİMİZ MANEN ŞİDDETE UĞRADIK VE DÖVÜLDÜK'

Fiziksel şiddetin yanı sıra kadınların uğradığı psikolojik şiddete de dikkat çeken şarkıcı, 'Kendi Yoluma Gidiyorum' şarkısını seslendirmeden önce dinleyicileriyle bir anısını paylaştı: Hiçbir erkeğin fiziksel şiddetine maruz kalmadım ama bazen kelimeler öyle kırıcı ve yaralayıcı olur ki, parçalara bölünürsünüz. 'Saçı uzun aklı kısa, kadın dediğin evinde oturur, kadın kuyruk sallamasa erkek bir şey yapmaz' gibi sözlerle hepimiz binlerce kez manen şiddete uğradık ve dövüldük.

Yaklaşık iki saatlik konserini yoğun istek üzerine yarım saat daha uzatan başarılı şarkıcı, sahneyi alkışlar eşliğinde terk etti.