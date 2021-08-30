Magazin Aydilge konserinde Zafer Bayramı coşkusu

Aydilge konserinde Zafer Bayramı coşkusu

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Aydilge konserinde Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer bayramı kutlamaları kapsamında Denizli'de konser veren Aydilge, sevenlerine duygulu dolu anlar yaşattı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 16:44 Son Güncelleme:
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Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak konsere başlayan sanatçı, ilerleyen dakikalarda dinleyicilerine Türk bayrakları dağıtarak, tam bir bayram coşkusu yaşattı. Aydilge, binlerce kişinin eşlik ettiği konserde kendi şarkılarının yanı sıra, İzmir Marşı ve 10. Yıl marşlarını da bayraklar eşliğinde seslendirdi.

"ŞİİR YAZDIĞIM İLK KİŞİ ATATÜRK'TÜ"

Çocukluğunda şiir yazdığı ilk kişinin Atatürk olduğunu anlatan sanatçı, o şiirden okuduğu ''Çekemem gönlüme senden başka hilal, ey Mustafa Kemal!'' sözleriyle de büyük alkış topladı.


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