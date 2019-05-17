Aydilge ve Utku Barış Andaç aşk tazeledi

Evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan ikili, programlarındaki boşluğu İtalya'da geçirdikleri muhteşem anlarla doldurdular.

Dünyaca ünlü Pissa'ya giden çift, ünlü Pissa kulesinin önünde birbirinden renkli pozlar verdi.

Tatillerinin ikinci günü Venedik turuna çıkan ikili, sağanak yağış ve fırtınayı hiçe sayarak gönüllerince eğlenip, tarihi kentin altın üstüne getirdiler.

Saatlerce dinmeye yağmur dolayısıyla aldıkları tüm tedbirlere rağmen sırılsıklam ıslanan ikili, ''Sırılsıklam aşık olmak böyle bir şey'' diyerek bu durumu esprili bir dille takipçileriyle paylaştı.



