Aydilge ve Utku Barış Andaç yıldönümlerini sahnede kutladı

Ünlüler arasında örnek gösterilen bir evlilik sürdüren müzisyen çift, Üsküdar'da gerçekleşen bir konserde, sevinçlerini hayranlarını ile paylaştılar. Büyük bir coşkuyla geçen konserde Aydilge ve eşinin romantik halleri de izleyenler tarafından coşkuyla karşılandı. Söz ve bestelerini kendi yazan bir sanatçıyla evli olduğu için çok şanslı olduğunu dile getiren Utku Barış Andaç, eşine duyduğu büyük aşkı, romantik bir keman solosu çalarak dile getirdi.

UTKU, AYDİLGE'Yİ KULİSE KUCAĞINDA TAŞIDI...

Aydilge, en sevilen şarkılarını ve diziler için yaptığı müziklerini yoğun ilgi ve alkış eşliğinde seslendirdi. Konserin sonunda eşinin yorulmuş olabileceğini düşünen Utku Barış Andaç, Aydilge’yi kulise kucağında taşıdı. Çift, kutlamalarını kuliste de sürdürdü.