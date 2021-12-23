KKTC Türkiye Sanat Ödülleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Akadlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Aydilge, Yılın En İyi Kadın Besteci ve Söz Yazarı ödülüne layık görüldü. Dünyaya ve ülkemize isimlerini altın harflerle kazıyan Duygu Asena, Halide Edip Adıvar, Madam Curie, Virgina Woolf gibi pek çok örnek kadının resimlerinden oluşan elbisesiyle ilgi odağı olan Aydilge, anlamlı bir konuşmaya da imza attı.

"ARTIK ÖLDÜRÜLMEYELİM"

''Biz kadınlar hep yazalım, çizelim, bağıra bağıra şarkılar söyleyelim ve 2022'de yeter artık öldürülmeyelim!'' diye seslenen Aydilge, ''Bu muhteşem kadınların hiçbiri, parası puluyla, eşiyle, malı mülküyle değil, kendi yarattıkları ve ürettikleriyle kalbimize kazındılar. Elbisemdeki resimler kağıttan, ama üzerindeki isimler pırlanta'' dedi.