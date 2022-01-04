Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü 80 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
04 Ocak 2022, Salı 16:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.