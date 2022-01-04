Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.