Türkiye Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

23 Ekim 2021, Cumartesi 16:28 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’a göre istihdam edilmek üzere 2 (iki) Eczacı alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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