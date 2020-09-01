Bazı arama motorlarında Haldun Boysan'ın mimar Aydın Boysan'ın oğlu olduğu bilgisi, Aydın Boysan'ın tek oğlu Burak Boysan'a zor anlar yaşattı. Ölüm haberinden sonra telefonları susmayan Burak Boysan, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmak zorunda kaldı:

"Sabahtan beri tek tek cevap veriyorum herkese. Fakat yetişemiyorum artık.

Boysan soyadı Soyadı Kanunu çıktıktan sonra 1930’larda yayınlanan Soyadı Kitabındaki popüler soyadlarından biri. Ankara’da, Konya’da, Akdeniz kıyılarında, Rize Fındıklı’da sayısız Boysan var. Sadece Rize Fındıklı’dakiler yakın akrabamız.

Haldun Boysan değerli bir insan belli ki, fakat akraba değiliz maalesef."

'Manevi babam gibi hissediyorum'

Babası Durmuş Ali Boysan olan Haldun Boysan, dört yıl önce Hürriyet'ten Cengiz Özbek'e verdiği röportajda Aydın Boysan ile bir araya gelmişti.

Haldun Boysan, hayatında sadece birkaç kez görüştüğü ama kendisine çok yakın hissettiği Aydın Boysan ile ilgili duygularını şöyle ifade etmişti:

"Manevi babam gibi hissediyorum. Çünkü ben öz babamı, 1984 yılında çok erken yaşta kaybettim. İnsani yaklaşımı ve dünya görüşü de çok benzediği için, görüştüğümüzde sanki kan bağı varmış gibi hissediyorum. Derya deniz bir insan."







