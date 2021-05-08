Aydın-İzmir kara yolunda ceset bulundu
Aydın’ın Germencik ilçesinde kara yolunda bir erkek cesedi bulundu, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
08 Mayıs 2021, Cumartesi 00:24 Son Güncelleme:
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Aydın-İzmir karayolu Ömerbeyli Mahallesi kavşağı yakınlarında ceset görenler durumu ilgililere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 41 yaşındaki Yaşar Çetin’e ait olduğu belirlendi. Ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olay yerinde bir otomobile ait kırık araç farı olduğu belirlenmesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kameraları doğrultusunda şüpheli E.D’yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelinin otomobilinin farı ve araç ön camının kırık olduğu öğrenildi.
AA
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