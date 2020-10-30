Türkiye Aydın-İzmir karayolunda deprem yoğunluğu

Aydın-İzmir karayolunda deprem yoğunluğu

Türkiye

Aydın-İzmir karayolunda deprem yoğunluğu

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Aydın-İzmir karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

30 Ekim 2020, Cuma 19:24 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, yaşanan deprem sonrası kent merkezinde trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla İzmir’e girişler kontrollü olarak yapılıyor. Aydın-İzmir il sınırında ve Kuşadası-Çamlık kavşağında bölge trafik ekipleri Aydın’dan İzmir istikametine giden araçlara kontrollü olarak izin verdiği öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Aydın-İzmir karayolunun Germencik ile Çamlık mevkii arasında trafik tamamen dururken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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Ayrıca Aydın-İzmir otobanı Selatin Tüneli’nde de İzmir istikametine araç girişine izin verilmediği öğrenildi.

İHA

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