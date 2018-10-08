Aydın-İzmir Otoyolu kenarında uyuşturucu partisi!

Olay, Aydın-İzmir Otoyolu Alangüllü Park alanında yaşandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinin devriye faaliyeti sırasında Germencik dinlenme tesisleri yakınlarında bir araçtan şüphelenildi.

UYUŞTURUCUYU GÖĞSÜNDEN ÇIKARDI

Araçtaki kişilerin de şüpheli hareketler sergilediği fark edilerek kimlik kontrolü yapıldı. Bu sırada araçtaki şüpheliler de uyuşturucu madde kullandıklarını kabul etti. K.A. isimli kadın göğüs arasından peçete içerisinde folyoya sarılı halde 3.2 gram uyuşturucu maddeyi çıkarıp jandarma ekiplerine teslim etti.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin idrar tahlillerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Yeni Asır