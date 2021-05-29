Yeni dönemde satışları en çok artan oyunumuz Kazı Kazan oldu. Pandemi döneminde bile kartları alıp kazımak için eve giden çok müşterilerimiz var. İşlerin yoğun olduğu bir gün Milyonerler Kulübü oyununun son kartı elimde kalmıştı. Bir an onu kendim için kazımayı düşündüm. Sonra telefon geldi, ardından da araya işler filan girince unutmuşum. Ertesi gün de onu bir müşteriye satmışız. O gün bir iki saat sonra müşteri gelip “Ben 1 Milyon TL kazandım” deyince o kart aklıma geldi. Yani büyük olasılıkla bu kartı ben kazısam 1 Milyon TL benim olabilirdi. Yine de büyük bir düş kırıklığı yaşamadım. Tabii ki bizim işimiz bu, sonuçta insanlara kazandırmak için satış yapıyoruz. Bizim elimizden giden kuponlar ya da biletlerle birilerinin yüzü gülüyor. Yine de bu kadar net bildiğimiz bir satış da olmamıştı pek. O nedenle o 1 milyonluk Kazı Kazan kartını unutamadık. Kendi ellerimizle birisini mutlu etmek de bizi ayrıca sevindirdi.

ADAM MİLYONERLİĞE ALIŞIP DA BİZE GELMİŞ

Büyük ikramiye kazandırınca biz de en az talihli kadar sevindik. Kazı Kazan kartlarından insanlar bu kadar büyük ikramiyeler çıktığını çok bilmiyorlar. Milyonerler Kulübü oyunumuz da böylece Aydın’da öğrenilmiş oldu. Tek kartla 1 milyon kazanıp bir müşterimizi de biz milyonerler ligine sokmuş olduk. O karta ikramiye çıkınca hemen bize gelmemiş. Kendisini buna alıştırmak için çarşıda birkaç saat dolaşmış. Bize geldiğinde sakinleşmişti biz ondan daha heyecanlıydık.

ÇEŞİT ÇEŞİT TOTEMLER VAR

Biz de zaman zaman şansımızı deniyoruz. Fakat sonuçta bizim işimiz satış yaparak gelir elde etmek. Müşteriye ürün satmak önceliğimiz. Şans oyunu oynayanların çok değişik takıntıları oluyor. Mesela Kazı Kazan gözde oyun olduğu için bu ara yeni paket açılmasına taktılar. Yeni açılan bir paketten ilk kendileri almak isteyenler oluyor. Kimi en başından almayı sever kimi ortasından çeker. İnsanların totem yaparak şans denemesi de bu eğlencenin bir parçası aslında.

İYİ ÇALIŞAN BAYİ HER ZAMAN KAZANIR

Şans oyunları bayiliğini Türkiye’nin her yerindeki esnaflara öneririm. Bir anda ikramiye çıkınca, Talih Kuşu başınızın üstünde dolaşınca işler açılıveriyor. Öyle dönemlerde kazançlar da artıyor. Bizim iki ay önceki Kazı Kazan ikramiyesi sayesinde ilçemizde de ilgi çok arttı. Aydın genelinde birkaç kere büyük ikramiye çıkınca insanlar şansını daha çok deniyor.

DÜKKANIN İŞLERİ ARTIYOR

Büyük ikramiye çıkmasa da ufak ufak kazanarak şansını tekrar deneyenler sayesinde bizim de cirolarımız artıyor. Bu nedenle işlerimiz bayi olarak gayet iyi gidiyor. Bir de talih oyunları işletmelere hareket getiriyor. Dükkana giren müşteri sayısı artınca oyun oynamanın yanı sıra başka bir şey de aldığı için bir katma değer sağlıyor. Bizler sonuçta küçük esnafız, az çok demeden her müşteri ile ilgilenmemiz lazım. Dinamik olan iyi çalışan, bu işin pratiğini bilen bayi her zaman kazanır.

Haber ve fotoğraflar: Burhan Ceylan-Cemal Yıldırım/DHA