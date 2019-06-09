Aydın Kurtoğlu: Aşk acıdan geçen bir yol

10 yıl önceniz ve bugününüz arasındaki en belirgin fark nedir?

Hedeflerine ulaşmış ve hayata daha güçlü bakan bir adam.

Size yapılan en unutulmaz sürpriz neydi?

Hayatın bana sunduğu iki evlat.

Kendinizle sevgili olur muydunuz?

Olurdum. Hem eğlenceli hem bol adrenalin doluyum.

DAHA ESNEK OLMAK İSTERDİM

Kendinizi acımasızca eleştirseniz ne söylerdiniz?

Ön yargılı olduğum konularda daha esnek olmak isterdim.

Duyduğunuz en güzel aşk tanımı nedir?

Aşkın acıdan geçen bir yol olduğu. Ve zamanla geçen bir duygu olduğuna dair tanımları daha samimi buluyorum.

Çocukluk hayallerinizden biri neydi?

Pilot olmak.

En çok hangi yemeği yapmayı seversiniz?

Lazanya yapmayı seviyorum ve ustası olduğum söylenir.

Bir sevgi uğruna yaptığınız en büyük fedakarlık neydi?

Kendimden verdiğim ödünler oldu.

Kıskanç mısınız?

Kıskanç değilim.

TERK EDİLDİM AMA TERK EDEN PİŞMAN OLDU

Aşkın dili olsaydı sizin için ne söylerdi?

“Seven adam” derdi.

“Seni seviyorum” sözüne verilebilecek en kötü cevap nedir?

Banane.

Bir erkeğin en güzel yaşı kaçtır?

Her yaşın ayrı bir güzel yanı var ama 30-40 yaş arası diyebilirim.

Hiç terk edildiniz mi?

İlişkinin anlamsızlaştığı noktada evet, ama terk eden pişman oldu ben değil.

Bir insan sizin kalbinizi nasıl çalabilir?

Bakışı, verdiği enerji ve güzelliği ile zaten eşim çaldı.

Dünyadan bir şeyi kaldırmak isteseniz bu ne olurdu?

Cinayet, kadına şiddet ve çocukların gözyaşları.

İŞİMDEKİ BAŞARIMLA ÖVÜNÜYORUM

En çok neyinizle övünüyorsunuz?

Çocuklarımla olan iletişimim ve işimdeki başarım ile övünüyorum.

Bu gece rüyanızda kimi ya da ne görmek isterdiniz?

Rüyasız olmayı gerçekte yaşamayı tercih ederim.

En son ne zaman ağladınız?

İkinci kez baba olunca ağladım.

Hayali arkadaşınız var mı? Anlatır mısınız?

İnsanın içinde gizli bir dünya var mutlaka. Herkes orada kendisiyle gizli bir diyalog içinde.

100 yıl sonra uyandınız Google’da ilk neyi aratırdınız?

Son 100 yıl içinde geçen en önemli olayları.

Dünyamızdaki en büyük sorun nedir?

Kötü niyet, para gözlülük, savaş.

Tüm arkadaşlarınızın sizinle ilgili ortak bir görüşü var mı?

Eğlenceli biri olduğumu söylerler.