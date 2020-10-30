Türkiye Aydın Kuşadası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem

Aydın Kuşadası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Aydın Kuşadası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi’nde, Aydın’ın Kuşadası ilçesinin 20 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

30 Ekim 2020, Cuma 18:29 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.14’te Aydın’ın Kuşadası ilçesi yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Başkanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre deprem, Ege Denizi’nde Kuşadası’na 20,3 kilometre uzakta, yerin 7,73 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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AA

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