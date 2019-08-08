Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

İstanbul Aydın Üniversitesi 5 Öğretim üyesi alıyor. Başvurular 22 Ağustos’ta sona eriyor. Peki, öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…

08 Ağustos 2019, Perşembe 13:30
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Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

İstanbul Aydın Üniversitesi 1 profesör, 1 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi alıyor. İşte öğretim üyesi başvuru şartları…

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi’ne 1 profesör, 1 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi alıyor. Yayınlanan ilanda başvurular için son gün 22 Ağustos olarak belirtildi. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek.

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