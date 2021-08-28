Kültür & Sanat Aydın'a özgü "kabak tatlısı" coğrafi işaret alarak tescillendi

Aydın'a özgü "kabak tatlısı" coğrafi işaret alarak tescillendi

Kültür & Sanat

Aydın'a özgü 'kabak tatlısı' coğrafi işaret alarak tescillendi

Aydın'a özgü "kabak tatlısı"nın coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındığı bildirildi.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 12:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapılan, "Aydın kabak tatlısı"nın tescil süreci tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentte üretilen ürünlerin değerinin artırılması için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tüketicilerin doğru ürünlerle buluşmasını önemsediklerine dikkati çeken Çerçioğlu, "Üretime verdiğimiz desteğin yanı sıra ürünlerimizin korunmasına yönelik coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için Aydın ile ün bağı bulunan her ürünün tescili için çalışıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla ürünlerimizin değeri artıyor, kazanan yine üreticilerimiz ve doğru ürünle buluşan biz tüketiciler oluyor." ifadelerini kullandı.

AA

Yazarlarımızdan
Gözde Hatunoğlu
Sonsuza dek tango
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Yarım kalmış bir aşk hikayesi
Şule Özdemir
Şirin Sever
Kadınlara yaşatılana ne diyorsunuz peki?
Şirin Sever
Burak Akkul
Keşfedilmeyi bekleyen cennet: Kırgızistan
Burak Akkul
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bireysel silahlanma ve sosyal medya intiharları artırıyor