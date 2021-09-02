Türkiye Aydın'da 144 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da 144 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türkiye

Aydın'da 144 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı.

02 Eylül 2021, Perşembe 01:19 Son Güncelleme:
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Kuşadası ve Didim açıklarında farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisinde bulunanların yardım istediği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kurtardığı 144 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen yabancı uyruklular, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA

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