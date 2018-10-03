İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Uyuşturucunun sürat teknesiyle Didim açıklarından karaya indirileceğinin tespit edilmesinin ardından Aydın Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'un yönetiminde operasyon gerçekleştirildi.

Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, güvenlik güçlerini fark eden şüpheliler, sığ bölgede sürat teknesini bırakıp karaya çıktı ve kaçtı.

Teknede arama yapan ekipler, 1,5 ton skunk buldu.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.