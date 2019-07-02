Aydın’da akrep alarmı Aydın’da hava sıcaklığının artması ile birlikte akrep sokma vakaları da çoğalmaya başladı. Efeler ilçesine bağlı Yukarıkayacık Mahallesi’nde akrebin soktuğu bir kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Zehrin kısa sürede tüm vücuda yayılması üzerine 9 yaşında D.S. yoğun bakım servisine kaldırıldı.