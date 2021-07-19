Son dakika haberine göre; Aydın'ın Efeler ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin son dakika verileri paylaştı.

Saat 16.13'te Aydın'ın Efeler ilçesinde deprem meydana geldi. 3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 10.68 km. olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 6.7 km. olarak duyurdu.







