Türkiye Aydın'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması

Aydın'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması

Türkiye

Aydın'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması

Son depremler... Aydın'da deprem oldu. Aydın'ın Efeler ilçesindeki depremin şiddetiyle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması geldi.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 16:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberine göre; Aydın'ın Efeler ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin son dakika verileri paylaştı.

Saat 16.13'te Aydın'ın Efeler ilçesinde deprem meydana geldi. 3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 10.68 km. olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 6.7 km. olarak duyurdu.



Yazarlarımızdan
Banu Şen
Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın
Banu Şen
Hakan Çelik
Bayram zehir olmasın!
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Öyle ölçülmez
Rauf Tamer
Şirin Sever
Sivrisinek küçük ama etkisi maşallah büyük!
Şirin Sever
Erkut Can
Üçüncü doz çeşitlemesi
Erkut Can
Murat Gülderen
Bayramlık teknolojiler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Prof. Dr. Akova: Aşı olmayanlar kapalı mekânlara alınmasın
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yaba dergisi ve Aydın
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İzmir Demokrasi Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacak