Aydın'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

09 Ekim 2018, Salı 06:14
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Kuyucak ilçesinden Karacasu istikametine seyreden Hazar Canbaz (20) idaresindeki otomobil, Karacasu-Tavas yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Hazar Canbaz ile Davut Arısan (20) ve Nurdane Geryüz’ün (21) olay yerinde öldüğü belirlendi.

Otomobildeki diğer kişiler Emre Burak (20) ve Dilan Şener (20) ise yaralandı. AKS ekiplerince otomobilden çıkarılarak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖĞRENCİYDİ

Yaşamını yitiren 3 kişinin cesetleri ise Karacasu Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Öte yandan, kazada ölen Nurdane Geryüz ile yaralı Dilan Şener’in, Karacasu Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu belirtildi.

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