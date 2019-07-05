Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Nazilli-Aydın Karayolu üzerindeki bir incir işletmesinin karşısında meydana geldi. Nazilli yönünden Aydın yönüne seyreden Sedat Özkaya'nın (25) kullandığı lüks cip, iddiaya göre aynı istikamette seyreden bir TIR'ın dorsesine çarparak savruldu. TCDD Denizli-İzmir hattının bulunduğu demiryoluna paralel bir şekilde bankette taklalar atan ve yaklaşık 100 metre yuvarlanan lüks cip, parçalara ayrılarak rayların arasında yan yattı.

DORSE PARÇASINI DELİL OLARAK ALDILAR

Olayı görenler hemen 112 ekiplerine durumu ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Özkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde yaptıkları araştırmada çarpmanın etkisiyle kopan bir dorse parçasını delil olarak aldılar.

Aydın Bölge Trafik Şubesi ekiplerine de bilgi veren polis, kazadan sonra kaçan TIR'ın bulunması için çalışma başlattı. Kaza sırasında yaklaşık 100 metre sürüklenen lüks cipin parçalarının ise her yere dağıldığı görüldü.

Kazada ölen sürücü Sedat Özkaya

'TOZ DUMAN İÇERİSİNDE TAKLALAR ATIYORDU'

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Evimiz olay yerine çok yakındı. Sesleri duyunca başımı çevirip baktığımda 2 TIR'ın arkasından bir aracın toz duman içerisinde taklalar atarak sürüklendiğini gördüm. Hemen olay yerine koştum. 112 ekiplerine haber verdim. Cipin yanına geldiğimde sürücünün hareketsiz şekilde durduğunu gördüm. Daha sonra 112 ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Ama sürücü hayatını kaybetmişti" dedi.

İHA