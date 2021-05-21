Türkiye Aydın’da feci kaza! Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı

Aydın’da feci kaza! Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı

Türkiye

Aydın’da feci kaza! Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı

Aydın’ın Köşk ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün 30 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 10 kişi yaralandı.

21 Mayıs 2021, Cuma 22:34 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 16.00 sıralarında Kıran Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Türkmen (37) yönetimindeki 09 LJ 932 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan, sürücü Ramazan Türkmen ile minibüsteki yolcular Bilal Türkmen (66), Hüseyin Göktaş (65), Server Türkmen (59), Yasemin Türkmen (12), Elif Öksüz (21), Emine Öksüz (19), Derya Öksüz (16), Fatma Demir (60) ve Elveda Türkmen (11) yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgli soruşturma başlatıldı.

DHA

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