Aydın’da futbolcuları taşıyan otobüs devrildi

Kaza saat 18.30 sıralarında Abak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın Amatör Süper Lig takımlarından Karpuzlu Belediyespor ile İncirliova Belediyespor arasında Karpuzlu Alinda Stadı’nda saat 16.00’da oynanan maç 0-0 bitti.

OTOBÜS YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

İncirliova Belediyespor, maç sonrası takım otobüsüyle dönmek için yola çıktı. Bir süre ilerleyen Akın Kıvrak yönetimindeki otobüs, virajlı yolda yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Kayan otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek şarampole devrildi.

Kazanın ardından devrilen otobüsten dönen futbolcuların telefonla haber vermesiyle kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, Antrenör Fuat Sivrikaya, Kulüp Doktoru Ali İhsan Yalçın, Kulüp Personeli Ali Yasin, futbolculardan Veli Kınık, Gürkan Efe, Berkant Tosun, Halil Belgin ve yabancı oyuncu Hakeem Kaffo olmak üzere 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar farklı çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olayı anlatan İncirliova Belediyespor Antrenörü Fuat Sivrikaya, maç sonrası dönüş yolunda bir anda otobüsün kayarak devrildiğini söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)