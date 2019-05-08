Nazilli ilçesinde 6 yıl önce yaşanan olayda, rahatsızlanan 15 yaşındaki Ahmet Yalçin ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İddiaya göre, o sırada hastanede görevli olan intaniye uzmanı Dr. Pelin G., laboratuvar tetkiki yapmadan Yalçin’e ilaç tedavisi uyguladı. Daha sonra Yalçin taburcu edilerek evine gönderildi. Ancak saat 03:00 civarında kalbi duran Yalçin tekrar hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonucunda Yalçin’in kalbi tekrar çalıştırıldı. Beş gün yoğun bakımda kalan Yalçin uzun süren tedavinin ardından hayata tutunmayı başardı. Ancak felç kaldı.

OĞLUMUN HAYATINI KARARTTI

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, olaydan sonra Yalçin’in ailesi laboratuvar tetkiki yapmadan çocuklarına ilaç tedavisi uygulayan Dr. Pelin G.’dan şikâyetçi oldu. Dr. Pelin G. ise ifadesinde muayene yapılan dönemde hastanenin otomasyon sisteminde problem olduğunu bu yüzden hastaya kayıt açamadığını, belirtilerin ishal hastalığı septomları olduğunu düşündüğünden sisteme giriş yapmadan hastaya ilaç verdiğini söyledi. Nazilli Devlet Hastanesi ise söz konusu muayenenin yapıldığı tarihte hastanenin otomasyon sisteminde bir arıza olmadığını belirtti.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaydan 5 yıl sonra Nisan 2018’de hazırlanan iddianamede, Yalçin’in muayene ve tetkikleri ile ilgili hastanede kaydın olmamasının tıbbi eksiklik olduğu, Dr. Pelin G.’nin mağdur Yalçin’i doktorluk görevinin gerekleri gibi tedavi etmediği, Yalçin’i basit muayene ve akabinde taburcu etmesinin görevi ihmal olduğu belirtildi. Doktor hakkında ‘taksirle yaralama’ suçundan Nazilli Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın 29 Mart’ta görülen 3. duruşmasında karar çıktı. Dr. Pelin G.’ye, ‘taksirle yaralama’ suçundan 7 bin 500 lira adli para cezası verildi. Öte yandan 6 yıl önce felç kalan Ahmet Yalçin ise geçtiğimiz hafta fenalaştığı için Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Oğlunun 6 gündür yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen baba Cemal Yalçin ise “Basit bir ihmal oğlumun hayatını kararttı. Oğlum altı gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Bir insanın hayatının karartılmasının cezası 7 bin 500 lira ise bu adalete ne diyebilirim ki?” dedi.