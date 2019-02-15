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Aydın’da kaçak içki operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı

Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi

15 Şubat 2019, Cuma 10:22 Son Güncelleme:
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Aydın’da kaçak içki operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı

Aydın polisi tarafından Efeler ilçesinde kaçak içki ve cinsel içerikli ürün satan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında 6 litre sahte/kaçak içki, 2 litre etil alkol, 1280 dal içi tütün doldurulmuş makaron, herhangi bir belgesi bulunmayan 1 adet av tüfeği ile 5 adet dolu fişek, faturası olmayan cinsel içerikli ürünler (5 paket çikolata, 10 paket macun, 4 paket bal, 3 paket kapsül, 1 paket mendil, 2 paket jel, 3 paket kahve, 2 adet içecek), faturası olmayan cinsel içerikli ürünler 29 paket kapsül, 22 adet içecek, 33 şişe sahte içki ele geçirildi. 

Gözaltına alınan 7kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı. 

İHA

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