Aydın’da kaçak içki operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı
Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Aydın polisi tarafından Efeler ilçesinde kaçak içki ve cinsel içerikli ürün satan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında 6 litre sahte/kaçak içki, 2 litre etil alkol, 1280 dal içi tütün doldurulmuş makaron, herhangi bir belgesi bulunmayan 1 adet av tüfeği ile 5 adet dolu fişek, faturası olmayan cinsel içerikli ürünler (5 paket çikolata, 10 paket macun, 4 paket bal, 3 paket kapsül, 1 paket mendil, 2 paket jel, 3 paket kahve, 2 adet içecek), faturası olmayan cinsel içerikli ürünler 29 paket kapsül, 22 adet içecek, 33 şişe sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.
İHA