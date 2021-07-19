Türkiye Aydın'da Karacasu’nun yeni belediye başkanı Mehmet Erikmen oldu

Aydın'da Karacasu’nun yeni belediye başkanı Mehmet Erikmen oldu

Türkiye

Aydın'da Karacasu’nun yeni belediye başkanı Mehmet Erikmen oldu

Aydın'ın Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından yerine aynı partiden meclis üyesi Mehmet Erikmen seçildi.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 15:03 Son Güncelleme:
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Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, bir süre önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Boşalan makama yeni başkanı seçmek için yapılan oylamada, MHP'li meclis üyesi Mehmet Erikmen ile CHP'li meclis üyesi Erdinç Gümüş yarıştı. Belediye meclis üyelerinin yaptığı 3 tur oylamanın kazananı Mehmet Erikmen oldu.

Murat GÜRKAN/ NAZİLLİ (Aydın) (DHA)

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