Türkiye Aydın'da katliam gibi kaza!

Aydın'da katliam gibi kaza!

Türkiye

Aydın'da katliam gibi kaza!

Aydın Sultanhisar'da 2 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de ağır yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

04 Ocak 2022, Salı 07:51 Son Güncelleme:
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Feci kazanın adeta son sürat geldiği olayda Sultanhisarlı 21 yaşındaki 2 genç feci şekilde hayatını kaybederken üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 20 yaşındaki iki kadın ile bir erkek de yoğun bakıma alındı. Kazadan sonra Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde inceleme çalışması yapabilmesi için Aydın’dan bölgeye gelen jandarma ekipleri adeta etten duvar ördü.

Gece yarısı saat 00:20’de meydana gelen kaza, Nazilli’den Aydın istikametine seyir halinde olan Tolunay Yıldırım idaresindeki 09 Y 4627 plakalı otomobilin, Sultanhisar Salavatlı Kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisinden ana yola çıkan M.C. idaresindeki 20 ABH 717 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Tolunay Yıldırım (21) ile yolculardan Nuri Çetin (21) araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcular F.Ç (20) ile üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen K.I.D. ve B.A. isimli kadınlar ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları ise gördükleri acı manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Güvenlik çemberi altına alınan olay yerinin muhafaza edilebilmesi için Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan takviye kuvvet istendi. Kalabalık nedeniyle karayolunun trafiğe kapandığı olayda, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yeri incelemesi yapabilmesi için güvenlik güçleri adeta etten duvar ördü. Çalışmaların ardından olay yerinden kaldırılan gençlerin cesetleri otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Bu arada güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde facianın son sürat geldiği belirtildi. Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

İHA

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