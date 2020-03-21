Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemini aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Özlem Çerçioğlu, salgınla başa çıkmanın en etkili yolunun ise sosyal teması azaltmak olduğunu vurguladı.

Başkan Çerçioğlu, "Salgını önlemenin en etkili yolu, sosyal mesafeyi koruyup başka insanlarla mümkün olduğunca temastan kaçınmak. Bu nedenle vatandaşlarımızın, özellikle de sağlık otoritelerince risk grubunda oldukları sık sık tekrarlanan yaşlı ve çocukların evde kalmalarını ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını istiyoruz" dedi.

"Salgın riski ortadan kalkana kadar dikkatli olmalıyız"

Aynı şekilde bağışıklık sistemi zayıf vatandaşların da sosyal mesafeyi korumaları çağrısında bulunan Başkan Çerçioğlu, bu tedbirin salgın riski ortadan kalkana kadar devam etmesi gerektiğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Alınan sıkı tedbirlerle, salgının etkisinin bir an önce geçmesini sağlayabiliriz. Salgın riski ortadan kalkana kadar dikkatli olmalıyız" diye konuştu. Başkan Çerçioğlu'nun "evde kal, sağlıklı kal" çağrısı, Aydın'daki LED ekranlarda ve bilboardlarda da kullanılmaya başlandı.

"Mesafeni koru"

Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerine vatandaşların kendi aralarında mesafelerini korumaları için uyarılara yer verilmeye başlandı.

Belediyenin birimlerinde vatandaşların bir arada oldukları yerlere konulan uyarılarla vatandaşların sosyal mesafelerini korumaları sağlanıyor. Aynı uyarılara Halk Ege Et marketlerinde ve Halk Ekmek büfelerinde de yer veriliyor.